Gabriel Bortoleto reconheceu que tem uma condição privilegiada em comparação a alguns novatos na temporada 2025 da F1. Diferente da maioria deles, o brasileiro possui um contrato plurianual com a Sauber e tem a garantia de continuar na categoria por mais tempo.

Depois de virar 2023 para 2024 sem nenhuma mudança no grid, a Fórmula 1 terá neste ano seis pilotos que vão disputar seus primeiros campeonatos na categoria. A lista é composta por Bortoleto, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar e Jack Doohan. Este último é um dos mais pressionados, antes mesmo da estreia. Flavio Briatore, mandachuva da Alpine, dá sinais de que tem preparado caminho para Franco Colapinto assumir o posto, que pode ser ainda em 2025.

Boa parcela destes pilotos possuem contrato apenas para este ano, o que traz uma carga extra para eles. Bortoleto reconheceu o cenário distinto dos concorrentes, mas que isso não significa que não haja pressão sobre ele.

— De fato, tem alguns novatos em situação difícil por ter apenas um ano de contrato e precisam mostrar desempenho — disse Bortoleto ao portal neerlandês "RacingNews365".

— Eu sou um cara que coloco pressão em mim mesmo, não importa quantos anos de contrato tenha pela frente. Meu alvo é sempre me adaptar e ter desempenho o mais rápido possível — continuou.

— Tenho uma situação confortável nesse sentido, pois tenho um bom contrato e grandes expectativas para o futuro com a Audi, mas ainda preciso mostrar desempenho — completou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto no GP de Abu Dhabi da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Com uma Sauber que deve andar no fundo do grid, Bortoleto sabe que os resultados não devem ser os melhores na F1 em 2025 — o parâmetro será o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. O brasileiro quer estrear na categoria entregando o máximo possível e, para isso, disse que colocará mais pressão sobre ele mesmo, algo que deu certo nos anos passados.

— Eles estão se esforçando muito e colocando muita confiança em mim. O principal que posso fazer por ele é dar 100%, estar na fábrica, trabalhar muito com eles e alcançar os resultados esperados. Ter um bom contrato não significa que não exista pressão — falou Bortoleto.

— No bom sentido, sempre coloquei pressão em mim mesmo. Fiz isso no passado e sempre funcionou para mim — encerrou.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto antes testes da pré-temporada da F1 2025 (Foto: Reprodução/Sauber)

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. O TL1 está marcado para a noite ainda da quinta-feira (13), a partir das 22h30. O TL2 começa já depois da 0h e, portanto, na madrugada da sexta-feira (14), às 2h. Depois, a situação se repete com o TL3 realizado às 22h30 da sexta-feira, enquanto a classificação define o grid de largada começando às 2h do sábado (15). Por fim, a largada está marcada para a 1h do domingo (16).