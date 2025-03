Qual o tamanho da fortuna de Djokovic, vice do Miami Open?

Novak Djokovic não conseguiu conquistar o título do Miami Open 2025. Na final disputada neste domingo (30), o sérvio foi superado pelo jovem tcheco Jakub Mensik, que levou o troféu do torneio. Apesar do revés, o tenista não saiu de mãos vazias: pelo vice-campeonato, ele faturou uma premiação superior a US$ 590 mil (cerca de R$ 3,3 milhões).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Mesmo sem o título, Djokovic segue consolidado como um dos tenistas mais bem pagos da história, acumulando uma fortuna impressionante ao longo de sua carreira.

💰 Fortuna de Djokovic

Ao longo dos anos, o sérvio construiu um verdadeiro império financeiro no tênis. Somando todas as suas premiações em torneios, ele já arrecadou cerca de US$ 187 milhões (R$ 1,07 bilhão) em dinheiro conquistado dentro das quadras.

continua após a publicidade

Fora do circuito, Djokovic também é um dos atletas mais valiosos do mundo. Com contratos milionários de patrocínio e investimentos pessoais, sua fortuna é estimada em mais de US$ 230 milhões (R$ 1,32 bilhão).

🏆 Recordes e futuro no circuito

Apesar da derrota na decisão, Djokovic segue entre os maiores nomes da história do esporte. Aos 37 anos, ele continua brigando por títulos e aumentando sua lista de recordes. Mesmo sem o troféu em Miami, sua trajetória segue marcada por premiações milionárias, títulos históricos e uma fortuna que poucos atletas conseguiram alcançar.

continua após a publicidade

Resta saber qual será o próximo grande feito do sérvio – dentro ou fora das quadras.