Abel cobra reforços diante de interesse do Palmeiras em Vitor Roque

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira voltou a cobrar novas contratações nesta janela de transferências. Para o português, ainda faltam peças no "quebra-cabeças" do Verdão, que anunciou até agora quatro reforços para 2025.

Além de um centroavante, a diretoria alviverde busca um zagueiro para suprir a lacuna deixada por Vitor Roque, negociado com o Manchester City, da Inglaterra, por 37 milhões de euros ainda em janeiro. A preferência, por sua vez, é por um defensor canhoto.

– Por ano nós fazemos 30 ou 34 jogos, fazemos 75, 80, por isso é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso, faltam peças no nosso quebra-cabeças, vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero – afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Para o ataque, que perdeu nomes como Rony e Dudu recentemente, o Palmeiras busca a contratação de Vitor Roque, atualmente no Real Betis. O clube, no entanto, necessita de uma liberação do Barcelona, detentor dos direitos do atacante, para avançar com as negociações.

Emprestado ao Betis, o brasileiro tem contrato válido até o meio do ano, com opção de compra ao término do vínculo. Dessa forma, o clube espanhol não teria a obrigação de liberar o atleta de forma imediata.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras, celebra gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/Instagram)

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras anunciou a contratação de quatro reforços: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo do Atlético-MG.

Vale ressaltar que o Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro, data do encerramento da janela de transferências no país, para registrar novo atletas.