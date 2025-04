Gaules pede valor milionário para tirar destaque da Kings League Brasil

Em vídeo publicado pela Kings League Brasil, o presidente da G3X, Gaules, pediu US$ 20 milhões (cerca de R$ 115 milhões) pela transferência de seu principal jogador, Kelvin Oliveira. O post do Instagram do torneio contava com a participação de pessoas famosas do torneio de Fut7, como o próprio Gaules, Gerard Piqué e Jake Paul.

Kelvin, o K9, após o título da Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

A contratação do jogador era desejo de Jake Paul, dono de uma franquia na American Kings League. O norte-americano já havia demonstrado o interesse no atleta anteriormente em uma live, ao lado de Piqué, ex-jogador e criador da Kings League.

— Quero te contratar, Kelvin. Preciso que você entre para o meu time na Kings League Americas, tenho uma ótima oferta para você. Não há limite salarial atualmente, então tenho muito dinheiro para você aqui nos Estados Unidos — disse Jake Paul antes do alto valor pedido por Gaules.

Kelvin, destaque e agora também presidente da G3X, é considerado um dos melhores do mundo na modalidade. Ele marcou 19 gols em apenas cinco jogos na Kings World Cup Nations, incluindo cinco na final, e foi eleito o melhor jogador do torneio.

Desejo de Neymar

Após a volta de Neymar ao Santos, ele demonstrou interesse em levar o craque do Fut7 para o Alvinegro Praiano.

Neymar procurou Kelvin para jogar no Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— Sobre o Kelvin Oliveira, não vou esconder. Neymar entrou em contato já faz um tempo. Ele tem o desejo de ter o Kelvin no Santos, conversaram, Kelvin sempre muito correto na sua postura. Quem não tem o sonho de jogar com o ídolo? Ele pediu para conversar comigo. Vamos ver como vai se desenrolar aí. Se vai ou não vai — disse Gaules.

No entanto, Kelvin recusou o pedido de Neymar para se tornar jogador de futebol profissional pelo Santos. Na temporada atual da Kings League, K9 se tornou presidente ao lado de Gaules na equipe da G3X.