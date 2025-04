NBA atinge novo recorde de audiência dos últimos 25 anos

Na semana de estreia dos playoffs, a NBA registrou a maior marca de audiência dos últimos 25 anos. O recorde foi anunciado por Adam Silver, comissário da liga, durante o Congresso Mundial de Esportes da SBJ, ocorrido na última terça-feira (22).

Boston Celtics em quadra contra o Orlando Magic pelos playoffs da NBA (Foto: Brian Babineau / Getty Images via AFP)

Nos oito primeiro jogos dos playoffs da temporada de 2024/25 foi registrado uma média de 4,4 milhões de espectadores. Em relação à temporada passada, houve um aumento de 15% do público durante as transmissões.

No domingo de Páscoa, Boston Celtics, atual campeão da NBA, e Orlando Magic se enfrentaram no jogo mais assistido da primeira rodada. Pelo streaming da ABC, a partida teve média de 6,69 milhões de pessoas na audiência e pico de 8 milhões de aparelhos simultâneos. O confronto ainda foi marcado por ser o segundo Jogo 1 da primeira rodada dos Playoffs da NBA mais assistido da história, atrás apenas do jogo entre Celtics e Brooklyn Nets em 2022.

Audiência baixa no começo da temporada

A NBA apontou um baixo nível de espectadores durante a primeira parte da temporada de 2024/25. A marca negativa foi relacionada pela liga às eleições presidenciais nos Estados Unidos e à realização da série dos campeonatos anuais da Major League Baseball.

Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves em quadra pelos playoffs da NBA (Photo by Adam Pantozzi / AFP)

No entanto, ao longo da temporada e após a trocas de grande estrelas do basquete, como as transferências de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, Jimmy Butler para o Golden State Warriors e De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs, os números de espectadores aumentou significativamente na América do Norte.

