Quem são os atletas em atividade mais ricos do mundo? Veja lista

Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi e Neymar não são apenas ídolos dentro de campo — fora dele, também fazem história com números impressionantes em faturamento. O site Sportico atualizou nesta semana sua lista dos atletas mais bem pagos de todos os tempos, considerando salários, prêmios e acordos comerciais. Entre os 50 nomes, 18 ainda estão em atividade.



💰 Woods lidera entre os ativos

A liderança geral do ranking segue com Michael Jordan, mas entre os atletas ainda em atividade, quem está no topo é o golfista Tiger Woods, com US$ 2,79 bilhões acumulados na carreira — o equivalente a cerca de R$ 15,8 bilhões, considerando a cotação atual do dólar.

Veja os 10 atletas ainda em atividade mais ricos:

📌 1. Tiger Woods (golfe) – US$ 2,79 bilhões (R$ 15,8 bilhões)

📌 2. Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 2,23 bilhões (R$ 12,6 bilhões)

📌 3. LeBron James (basquete) – US$ 1,88 bilhão (R$ 10,6 bilhões)

📌 4. Lionel Messi (futebol) – US$ 1,85 bilhão (R$ 10,5 bilhões)

📌 5. Phil Mickelson (golfe) – US$ 1,49 bilhão (R$ 8,4 bilhões)

📌 6. Neymar (futebol) – US$ 1,17 bilhão (R$ 6,6 bilhões)

📌 7. Kevin Durant (basquete) – US$ 1,07 bilhão (R$ 6,07 bilhões)

📌 8. Lewis Hamilton (F1) – US$ 970 milhões (R$ 5,51 bilhões)

📌 9. Stephen Curry (basquete) – US$ 950 milhões (R$ 5,40 bilhões)

📌 10. Rory McIlroy (golfe) – US$ 770 milhões (R$ 4,37 bilhões)

💸 O poder das marcas

Grande parte dos ganhos desses atletas vem de patrocínios e negócios fora das competições. Woods, por exemplo, mesmo com raras vitórias nos últimos anos, ainda fatura mais de US$ 60 milhões anuais com sua imagem. LeBron tem contratos com Nike, Pepsi e outras gigantes. Já Ronaldo mantém parcerias com empresas como Nike, Binance e Herbalife.

Além da habilidade esportiva, esses nomes mostram que saber se posicionar no mercado é tão valioso quanto vencer títulos.

