Qual o salário de Luiz Henrique, ex-Botafogo, no Zenit?

Depois de uma temporada histórica com o Botafogo, Luiz Henrique vive agora um novo capítulo no Zenit, da Rússia. Vendido por 33 milhões de euros (R$ 208 milhões) em janeiro de 2025, o atacante de 24 anos chegou ao clube de São Petersburgo com status de astro — e com um contrato milionário.

💰 Salário de Luiz Henrique

De acordo com a imprensa russa, Luiz Henrique recebe 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) por temporada no Zenit, valor que não inclui os bônus por performance. O vínculo inicial é válido por quatro anos, com opção de renovação automática por mais uma temporada.

Confira quanto Luiz Henrique ganha:

Por ano: R$ 25,2 milhões

R$ 25,2 milhões Por mês: R$ 2,1 milhões

R$ 2,1 milhões Por semana: R$ 483 mil

R$ 483 mil Por dia: R$ 69 mil

Além dos salários, a transferência envolveu uma comissão de 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) a agentes e intermediários, o que elevou ainda mais o custo total da operação.

🏆 Craque do continente

Luiz Henrique deixou o Botafogo como melhor jogador do Brasileirão e "Rei da América", graças à campanha que culminou no título da Conmebol Libertadores em 2024. Foram 12 gols e 5 assistências em 55 partidas com a camisa alvinegra, desempenho que despertou o interesse de diversos clubes europeus.

⚽ Primeiros meses na Rússia

Até o momento, Luiz Henrique já disputou 12 jogos pelo Zenit, com dois gols e duas assistências. O atacante fez mais uma partida nesta quarta-feira (14), entrando no segundo tempo da semifinal da Copa da Rússia contra o CSKA Moscou. O brasileiro converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, mas o Zenit acabou eliminado.

