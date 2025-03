Qual o salário de Lamine Yamal no Barcelona? Veja valores

Lamine Yamal é uma das principais esperanças do Barcelona para garantir a classificação às quartas de final da Champions League. O jovem atacante de 17 anos vem sendo peça-chave no time catalão e estará em campo nesta terça-feira (11), quando o clube enfrenta o Benfica pelo jogo de volta das oitavas.



Apesar do protagonismo dentro de campo, Yamal ainda está longe de receber o mesmo que outras estrelas do elenco do Barça. O atacante renovou contrato em outubro de 2023 e tem vínculo até junho de 2026, com uma cláusula de rescisão astronômica de 1 bilhão de euros (R$ 6,34 bilhões).

💰 Quanto Lamine Yamal ganha no Barcelona?

Mesmo sendo um dos grandes destaques do clube na temporada, os valores recebidos por Yamal ainda são modestos se comparados aos de veteranos do elenco. Confira os detalhes do salário do jovem espanhol:

Por ano : € 1,67 milhão (R$ 10,59 milhões)

: (R$ 10,59 milhões) Por mês : € 139 mil (R$ 881 mil)

: (R$ 881 mil) Por semana : € 32 mil (R$ 203 mil)

: (R$ 203 mil) Por dia: € 5 mil (R$ 31,7 mil)

📈 Números impressionam na temporada

Mesmo com apenas 17 anos, Lamine Yamal já se consolidou como um dos destaques do Barcelona. Na atual temporada, o atacante soma 11 gols e 16 assistências em 36 jogos, se tornando uma peça essencial no esquema tático do clube.

Com grande potencial e um salário que deve aumentar nas próximas temporadas, Yamal segue sua trajetória meteórica no futebol mundial. Será que ele ajudará o Barcelona a seguir vivo na Champions League?

