Campeã, Beija-Flor fecha com empresa parceira de Real Madrid e Barcelona

A Beija-Flor de Nilópolis fechou acordo com a Destra Licenciamento de Marcas, referência global no segmento. Agora, a campeã do carnaval carioca de 2025 se junta a marcas como NFL, Real Madrid, Barcelona, entre outras, para novos negócios em licenciamento de produtos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os projetos desenvolvidos pela Destra são em diversas frentes: vestuário, acessórios, produtos de beleza, brinquedos, entre outros. A escola de Nilópolis conquistou seu 15° título com o enredo "Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas", em homenagem ao eterno diretor de carnaval.

O desfile da escola de Nilópolis deste ano também marcou a despedida do intérprete Neguinho da Beija-Flor, que decidiu se aposentar após 50 carnavais na Sapucaí. Torcedor ilustre do Flamengo, o cantor é autor da música "Domingo Eu Vou Ao Maracanã", que é cantada nas arquibancadas.