Barcelona x Benfica: onde assistir, horário e prováveis escalações

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Champions League. No primeiro confronto, o Barcelona foi superior pelo placar de 1 a 0. A partida terá a transmissão da TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Barcelona e Benfica em ação pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

O time da Catalunha vive um grande momento na temporada. Líder da LaLiga com um jogo a menos, o clube ainda não perdeu no ano de 2025. Na partida de ida, mesmo com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Barcelona conseguiu se defender bem e aproveitou a bobeada da zaga rival para marcar o único gol com Raphinha. Ter Stegen, machucado, e Pau Cubarsí, expulso no jogo de ida, são os únicos desfalques para a equipe blaugrana.

O Benfica, por sua vez, vive uma fase boa no Campeonato Português. O time se encontra na segunda posição, três pontos abaixo do líder Sporting, porém com um jogo a menos. Na Champions, entretanto, o clube terá que reverter o placar de 1 a 0 contra o Barcelona jogando na Espanha para passar às quartas de final da competição.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X BENFICA

JOGO DE VOLTA - OITAVAS DE FINAL - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 14h45h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lluís Companys, na Catalunha (ESP);

📺Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, Alex Balde; Casado, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Álvaro Carreras, Otamendi, Tomás Araújo; Dahl, Kökçü, Aursnes, Leandro Santos; Aktürkoglu, Pavlidis e Amdouni