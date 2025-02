Gol de Antony dá vitória ao Betis e Vitor Roque entra no final

A partida entre Betis e Real Sociedad terminou em 3 a 0, com o brasileiro Antony marcando o gol da vitória pelos Verdiblancos. Já o companheiro Vitor Roque, ex-alvo do Palmeiras, ficou no banco de reservas e entrou em campo aos 81 minutos.

Vitor Roque tem 30 jogos e sete gols pelo Betis e vê a concorrência pela posição aumentando. Cucho Hernández, ex-alvo do Botafogo, chegou à equipe espanhola no começo de fevereiro por cerca de R$ 80 milhões. A chegada de Antony, por empréstimo do Manchester United, é mais um obstáculo que o brasileiro deve superar para conseguir a titularidade.

Vitor Roque, em ação pelo Betis (Foto: Divulgação / Real Betis)

Como foi a partida?

Aos 19 minutos do primeiro tempo o zagueiro do Real Sociedad, Igor Zubeldia, é expulso após cometer uma falta dura perto da grande área durante o contra ataque da equipe do Betis, que bateu a falta sem perigo no gol de Adrián. Aos 30 minutos, Anthony é derrubado dentro da área e o time visiante tem a chance de abrir o placar, mas Lo Celso perde o pênalti e os times vão para o intervalo sem nenhum gol marcado e muitas chances perdidas.

No segundo tempo, o Betis dominou o jogo e não deu chances ao Real Sociedad. Aos seis minutos, Antony abriu o placar ao receber a bola dentro da área e bater com força. Marc Roca ampliou aos 21 minutos, aproveitando uma falha na defesa adversária. Ele ainda marcou o seu segundo gol e o terceiro do Betis com um belo chute de fora da área aos 69 minutos, sacramentando a vitória. Vitor Roque entrou no final da partida mas teve atuação apagada.

O que vem por aí?

O Betis enfrenta o Gent nesta quinta-feira (20), pelo jogo de volta da Liga de Conferência. No placar agregado, a equipe de Vitor Roque tem 3 a 0. O Real Sociedad, por sua vez, Midtjylland nesta quinta (20) pela Liga Europa.

✅ FICHA TÉCNICA

BETIS 3 x 0 REAL SOCIEDAD

24ª RODADA- LALIGA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Benito Villamarín, em Sevilha;

🥅 Gol: Antony (51') e Marc Roca (64') e (69')

🟨 Cartões amarelos: Aramburu (REAL SOCIEDAD); Muñoz (REAL SOCIEDAD)

🟥 Cartões vermelhos: Igor Zubeldia (REAL SOCIEDAD)