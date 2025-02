Premiação da Champions League: quanto vale a vaga nas oitavas?

A quarta-feira (19) será decisiva para a definição dos últimos classificados às oitavas de final da Champions League 2024/25. Além da busca pela taça, os clubes têm um incentivo financeiro considerável: avançar de fase garante uma bolada milionária.

💰 Quanto vale a classificação?

O sistema de premiação da Champions League é complexo, mas uma coisa é certa: seguir na competição significa mais dinheiro no caixa. A classificação para as oitavas de final rende 11 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) aos clubes.



No novo formato da Champions, os oito primeiros colocados da fase de liga avançaram direto para as oitavas. Já os clubes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição estão disputando os playoffs para brigar pelas vagas restantes.

Como funciona a premiação?

O dinheiro distribuído pela UEFA é baseado em três pilares:

✅ Desempenho esportivo (resultados e avanço de fase)

✅ Coeficiente do clube (histórico na competição)

✅ Direitos de transmissão (varia por país)

Além disso, todos os 36 clubes que disputam a fase de liga recebem uma fatia fixa do prêmio total.

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de liga : 2,1 milhões de euros

: 2,1 milhões de euros Empate : 700 mil euros

: 700 mil euros Classificação entre os 8 primeiros : 2 milhões de euros

: 2 milhões de euros Classificação entre 9º e 16º: 1 milhão de euros

Premiação do mata-mata

Playoffs : 1 milhão de euros

: 1 milhão de euros Oitavas de final : 11 milhões de euros

: 11 milhões de euros Quartas de final : 12,5 milhões de euros

: 12,5 milhões de euros Semifinais : 15 milhões de euros

: 15 milhões de euros Vice-campeão : 18,5 milhões de euros

: 18,5 milhões de euros Campeão: 25 milhões de euros