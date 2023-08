Qual o real motivo por Neymar ter escolhido a Arábia Saudita?

O segundo motivo é igualmente decisivo: relação com o mundo árabe. Desde o advento da coligação entre governo/família real saudita e esporte local, o futebol passou a ser um dos maiores palanques para a nova imagem que o país quer mostrar ao mundo.



Longe de mim querer meter o bedelho em temas sensíveis de hoje em dia, mas é notório e escancarado o sportwashing - termo utilizado quando o esporte é tido como ferramenta de melhoria de imagem para determinado país ou empresa - por parte do governo local.



+ Coluna do Joe: Por que está tudo tão caro no futebol?



Desde golf até Fórmula 1 e tênis, hoje o futebol também faz parte do orçamento estatal do país e embaixadores de longo prazo já estão sendo nomeados, assim como Xavi foi para o Qatar há pouco tempo atrás.



Quem não quer ter relação próxima com o governo do país que possui o maior volume de petróleo do mundo? Quem não quer ter portas abertas com um mercado de infindáveis recursos monetários? Que empresa ou empresário não adoraria ter portas abertas com um dos maiores orçamentos do mundo? Decisão fácil.



Uma lástima para o futuro da seleção brasileira, uma lástima para a carreira daquele que era tido como o nosso salvador, mas uma jogada de mestre por parte do jogador que mais movimentou dinheiro em transferências na história do futebol.



* Este texto é de inteira responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Lance!