Neymar é o jogador que movimentou mais dinheiro com transferências na história do futebol; veja lista

Anunciado como reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar protagonizou mais uma grande transferência em sua carreira. Agora contratado por 90 milhões de euros (R$ 488 milhões na atual cotação), ele tornou-se o jogador que mais movimentou dinheiro na história do futebol.



Com passagens por Barcelona e PSG, o atacante revelado pelo Santos soma 400 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões) em transferências ao longo da carreira até aqui. Ele superou Romelu Lukaku, antigo líder do ranking.



