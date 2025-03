Qual é o salário de Raphinha no Barcelona? Veja valores

O atacante Raphinha é um dos grandes destaques do Barcelona na atual temporada. Até o momento, o brasileiro soma 42 participações diretas em gols em 40 jogos. Além de seu desempenho em campo, seus ganhos financeiros também chamam atenção.​

Detalhes do contrato e salário

De acordo com informações do site Capology, especializado em salários e contratos de jogadores, Raphinha possui os seguintes vencimentos:​

Salário anual : €12,5 milhões (R$ 77,6 milhões)​

: €12,5 milhões (R$ 77,6 milhões)​ Salário mensal : €1,04 milhão (R$ 6,46 milhões)​

: €1,04 milhão (R$ 6,46 milhões)​ Salário semanal : €240,3 mil (R$ 1,49 milhão)​

: €240,3 mil (R$ 1,49 milhão)​ Salário diário: €34,3 mil (R$ 213 mil)​

Valores convertidos com base na cotação de R$ 6,21 por euro.

O contrato de Raphinha com o Barcelona é válido até junho de 2027 e inclui uma cláusula de rescisão de €1 bilhão (aproximadamente R$ 6,21 bilhões), evidenciando a importância do jogador para o clube.​

Desempenho na temporada 2024/2025

40 jogos 25 gols 17 assistências

Esses números ressaltam sua importância no esquema tático do técnico Hansi Flick e sua influência direta nos resultados positivos do Barcelona. A performance de Raphinha tem sido tão destacada que ele já é considerado candidato ao prêmio Ballon d'Or. ​

