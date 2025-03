Qual o tamanho da fortuna de Serena Williams, ex-estrela do tênis?

Serena Williams, amplamente reconhecida como uma das maiores tenistas de todos os tempos, construiu uma fortuna impressionante que se estende além das quadras. De acordo com estimativas recentes, seu patrimônio líquido é de aproximadamente US$ 340 milhões (cerca de R$ 2 bilhões, na cotação atual).



Ganhos nas quadras 🏆

Ao longo de sua carreira, Serena acumulou cerca de US$ 94,8 milhões (R$ 547 milhões) em prêmios, tornando-se a tenista feminina com maior premiação na história. ​Ela se aposentou das quadras em 2022 com 23 títulos de Grand Slam.

Empreendimentos e investimentos 📈

Neste período longe das quadras, Serena demonstrou um forte espírito empreendedor:​

Serena Ventures: Fundada em 2017, a empresa de capital de risco já investiu em 85 empresas, incluindo 14 "unicórnios" como Impossible Foods e MasterClass. ​

Participações esportivas: Serena possui participações minoritárias no Miami Dolphins (NFL), Angel City FC (NWSL) e Los Angeles Golf Club (TGL). Recentemente, juntou-se ao grupo proprietário do Toronto Tempo, nova franquia da WNBA. ​

Outros empreendimentos: Ela também possui a produtora Nine Two Six e lançou um livro infantil, expandindo sua influência para além do esporte. ​

Impacto e legado 🎾

Serena Williams não apenas redefiniu o tênis feminino com sua habilidade e determinação, mas também se estabeleceu como uma influente empresária e investidora, inspirando uma nova geração de atletas a explorar oportunidades além do esporte.​

