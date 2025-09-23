Luxemburgo escolhe favorito ao título do Brasileirão: ‘Muito dentro’

Por não estar disputando a Libertadores, diferente de seus adversário diretos na luta pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro "não precisa trocar o time" e pode disputar a competição sempre com sua força máxima. Isso foi o que defendeu Vanderlei Luxemburgo, durante o programa "Galvão e Amigos".

Luxemburgo vê "grande vantagem" do Cruzeiro no Brasileirão

- A grande vantagem que o Cruzeiro tem no Brasileirão é que ele não precisa trocar o time. Ele mantém o time e está fresco porque treinou a semana inteira, enquanto os outros estão se desgastando. Eu sou muito contra "poupar" time em jogos decisivos. Para jogar jogo decisivo você tem que ter o time que acredita ser o melhor - argumentou, antes de completar:

- O elenco pode ser todo muito bom, mas tem que ter uma euipe titular para ter uma disputa interna e o crescimento de quem está jogando, pois sabe que tem alguém incomodando. O Cruzeiro leva uma grande vantagem na disputa do Brasileirão, é um clube forte, tem poder, o treinador e os jogadores estão muito dentro da competição - conclui.

Cruzeiro vem de sequência de quatro vitórias seguidas no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro mantém os pés no chão

A série de quatro vitórias seguidas e a redução da distância para o líder Flamengo para apenas um ponto não fazem o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, mudar, pelo menos publicamente, o objetivo da equipe no Campeonato Brasileiro.

O treinador segue firma no discurso de que a meta da Raposa na competição é se classificar para a Copa Libertadores de 2026.

- Temos os objetivos bem claros. Vamos andar atrás destes. O G4 é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. A gente tem este momento que está em segundo, porque temos mais jogos do que os adversários diretos. Não estamos em segundo diretamente. Se eles ganharem os jogos, vamos passar para terceiro. Mas o importante é que a gente vá cumprindo aquilo que é o nosso objetivo – argumentou.