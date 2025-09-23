É comum ver o Morumbis lotado em noites de Libertadores. Desta vez, o estádio deve chegar perto da sua capacidade máxima, de 66.795 mil lugares. No entanto, o preço dos ingressos comercializados oficialmente pelo São Paulo para a próxima partida da competição não será o mesmo que o do jogo das oitavas de final, por exemplo. Confira o aumento nos valores:

O próximo jogo do Tricolor Paulista na Libertadores será contra a equipe da LDU, do Equador, na próxima quinta feira (25), às 19h (horário de Brasília). O São Paulo entra em campo precisando virar um placar de dois gols negativos.

No último jogo de Libertadores no Morumbis, o ingresso mais caro do estádio era a Cadeira Especial Oeste Ouro Branco, custando R$ 400,00 (meia entrada, R$ 200,00). Para o próximo jogo, o valor do mesmo setor duplicou, passando para R$ 800,00 (e R$ 400,00 a meia entrada). Este é o ingresso mais caro disponível para acompanhar a partida, com exceção dos camarotes, que podem passar dos mil reais.

O setor mais barato em todos os jogos do Tricolor é a arquibancada norte, antiga amarela. No jogo contra o Atlético Nacional, o último da Libertadores disputado na casa São Paulina, um lugar no setor estava sendo vendido por R$ 75,00 (R$ 37,50 a meia entrada). Para o jogo de quinta, os mesmos ingressos estão sendo comercializadas por R$ 150,00 (R$ 75 a meia entrada).

É importante destacar que os valores mencionados acima são para os torcedores comuns, que não assinam nenhum plano de sócio torcedor.

Sócios torcedores

Mesmo os torcedores que pagam mensalmente para ter vantagens e descontos na compra de ingressos não escaparam do aumento dos preços. Atualmente, o São Paulo possui 5 categorias de sócio torcedor, são os planos: Vermelho, Branco, Preto, Tricolor e Diamante.



Cada plano garante uma quantidade de estrelas que preveem prioridade na compra de ingressos. O plano Diamante, por exemplo, garante ao São Paulino a maior prioridade de todos na compra de tickets, e o comprador que possui esta assinatura tem direito a um ingresso por R$ 0,30 centavos em todos os jogos. No entanto, nesta partida, o ingresso mais barato que um Sócio Torcedor Diamante poderá comprar vai custar R$ 50,00.

Qual o motivo do aumento?

Nas metas anuais do Tricolor, estava previsto alcançar as quartas de finais da Copa do Brasil. No entanto, esse objetivo foi interrompido pelo Athletico Paranaense, que eliminou o São Paulo nas oitavas. A disparada nos valores podem se dar pela busca de balanceamento financeiro. Vale lembrar que o clube vive um período delicado financeiramente, o que significa que metas não alcançadas podem ser prejudiciais não só esportivamente, mas também financeiramente.