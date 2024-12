Qual clube da Série A do Brasileirão fatura mais com patrocinador master?

O Atlético-MG anunciou, na última sexta-feira (20), o novo patrocinador máster do clube, com investimento fixo total de R$ 180 milhões mais bônus por metas atingidas, podendo ultrapassar os R$ 200 milhões: a casa de apostas on-line H2bet. Com o novo acordo, o Galo entrou no top 5 do ranking de maiores patrocinadores masters do futebol brasileiro.

O valor anual mínimo de R$ 60 milhões faz com que o Atlético-MG tenha o terceiro maior patrocinador máster do Brasileirão. O contrato anterior, com a Betano, também empresa de apostas esportivas, tinha o valor de R$ 18 milhões.

A empresa de apostas esportivas online estampará sua marca na área mais nobre da camisa alvinegra a partir de 2025 e também estará presente nas camisas de treino e do futebol feminino.

O ranking atualizado dos maiores patrocinadores masters do Brasileirão

Flamengo - Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians - Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões fixos por ano podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco - Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Atlético-MG - H2Bet (R$ 60 milhões por ano)

São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)

Grêmio - Banrisul (R$30 milhões por ano)

Internacional - Banrisul (R$30 milhões por ano)

Botafogo - Parimatch (R$ 27,5 milhões por ano)

Cruzeiro - Betfair (R$ 25 milhões por ano atualmente - R$ 40 milhões a partir de 2025)

O Atlético-MG será o clube de maior relevância patrocinado pelo H2Bet. A casa de apostas é também apoiadora de veículos de mídia como a CazéTV e o podcast Podpah, além de ter o lateral-esquerdo Marcelo, ex-Fluminense, como garoto-propaganda.

Como as casas de apostas podem afetar o futuro do futebol brasileiro?

A ascensão do mercado de apostas pode ter algumas consequências para os clubes, e também para o próprio país. A principal delas é a possibilidade de os clubes passarem a se tornar muito dependentes de empresas e sites relacionados a apostas. Outro grande receio é a possibilidade de algum tipo de interferência ou manipulação com relação a resultados de jogos.

Em países como Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, e outros onde as principais ligas de futebol são disputadas, existe no momento esse tipo de discussão sobre a influência das casas de apostas no esporte mundial e sobre como integrar essas empresas ao esporte sem haver prejuízo da isenção necessária para a prática das mais diversas modalidades esportivas.