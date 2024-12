Atlético-MG anuncia novo patrocinador máster, com valor recorde

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira (20), o novo patrocinador máster do clube: a casa de apostas on-line H2bet. O contrato é válido por três anos, com investimento fixo total de R$ 180 milhões mais bônus por metas atingidas, podendo ultrapassar os R$ 200 milhões.

O valor anual mínimo de R$ 60 milhões faz com que o Atlético-MG tenha o terceiro maior patrocinador máster do futebol brasileiro. O contrato atual, com a Betano, também empresa de apostas esportivas, tinha o valor de R$ 18 milhões.

A empresa de apostas esportivas online estampará sua marca na área mais nobre da camisa alvinegra a partir de 2025 e também estará presente nas camisas de treino e do futebol feminino.

Novo patrocínio é o maior da história do Atlético-MG

O CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi, comemorou o maior patrocínio da história do clube:

- É com grande satisfação que anunciamos esse acordo com o H2bet. Será uma parceria de sucesso e determinante para que tenhamos um elenco ainda mais forte nas próximas temporadas. O H2 optou pelo Galo devido à paixão especial que o torcedor atleticano tem com o clube, e isso muito nos orgulha. O H2bet é uma empresa séria e sólida, que tem como pilares a defesa do jogo responsável e da integridade esportiva, com uma cultura organizacional parecida com a do Atlético-MG – afirmou o dirigente atleticano.

O CEO do Grupo H2, Ueltom Lima, também destacou a importância do acordo com o Atlético-MG:

- É motivo de muito orgulho fazer parte da história do Galo. Sempre foi um desejo do H2 estar na camisa de um grande clube de futebol. Somos malucos com o que amamos e a massa atleticana é assim também. Nossa relação vai além de patrocínio e investimento. Queremos ajudar o Galo a continuar cada vez mais forte, viver a paixão da torcida a cada jogo e mostrar que o jeito do H2 é diferente – disse.

O Atlético-MG será o clube de maior relevância patrocinado pelo H2Bet. A casa de apostas é também apoiadora de veículos de mídia como a CazéTV e o podcast Podpah, além de ter o lateral-esquerdo Marcelo, ex-Fluminense, como garoto-propaganda.