Quanto João Fonseca embolsou com o título invicto do NextGen

Se não rendeu pontos no ranking, a campanha irretocável de João Fonseca no NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, levou vários frutos à carreira do prodígio brasileiro de 18 anos. Um deles, a premiação de US$ 526,480 mil (R$ 3,206 milhões) por ter conquistado, de maneira invicta, seu primeiro ATP.

Esse valor conquistado com o título em Jidá é quase o dobro do que esse carioca nascido em Ipanema havia faturado neste ano. Profissional desde o ano passado (apesar de ainda, em 2023, ter jogado torneios juvenis, como o US Open, onde se sagrou campeão), João Fonseca tinha acumulado US$ 253,093 (R$ 1,541 milhão) em 2024. .

Em entrevista coletiva on-line com jornalistas brasileiros cerca de duas horas após o título de domingo, o campeão falou sobre a premiação:

- Dinheiro é só mais um extra. Já fui (como sparring) para o ATP Finals, em Turim (torneio que reúne os oito melhores da temporada), e o ambiente é quase igual: seu nome estampado na parede, é muito especial. Só de estar participando disso tem significado muito grande e me dá mais confiança para começar o ano que vem - comentou João Fonseca.

João Fonseca estava feliz por participar em Jidá

Caçula (18 anos) e jogador com o ranking mais baixo (145) a disputar a competição em Jidá, o brasileiro disse que o objetivo inicial era viver uma nova experiência na Arábia Saudita:

- Sabia que seria muito difícil, minha meta era participar. Agora, a gente ganhou, estou muito feliz - celebrou o campeão, que foi parabenizado pelo ídolo espanhol Rafael Nadal.

Em Jidá, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou com sua primeira vitória contra um top-20 na carreira, o francês Arthur Fils (20º, principal favorito e vice-campeão em 2023).

A caminhada de João Fonseca rumo ao título

João Fonseca 3 x 2 Arthur Fils (FRA, 20º) - 3/4, 4/2, 4/1, 1/4, 4/1 - Estreia

João Fonseca 3 x 1 Learner Tien (EUA, 122º) - 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 - 2ª rodada

João Fonseca 3 x 2 Jakub Mensik (TCH, 48º) 3/4, 4/3, 4/3, 3/4 e 4/3 - 3ª rodada

João Fonseca 3 x 0 Luca Van Assche (FRA, 128ª) - 4/2, 4/2 e 4/1 - Semifinal

João Fonseca 3 x 1 Learner Tien (EUA, 122º) - 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2 - Final

Na segunda-feira (23), um dia após o título em Jidá, João Fonseca e sua equipe embarcam para a Austrália. O próximo desafio é o Challenger de Canberra, na quadra rápida e começa no dia 1º de janeiro e distribui US$ 164 mil em premiação.