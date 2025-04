Qual a origem da fortuna de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG?

Nesta terça-feira (15), o Paris Saint-Germain entra em campo contra o Aston Villa em busca de uma vaga na semifinal da Champions League 2024/25. Fora das quatro linhas, um dos grandes nomes por trás do projeto do PSG é o executivo Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube e uma das figuras mais influentes do esporte mundial.

Apesar de muitas vezes ser chamado de “dono” do PSG, Al-Khelaifi é, na prática, o presidente do clube e líder do Qatar Sports Investments (QSI), fundo que administra a equipe desde 2011.

🎾 De tenista discreto a executivo bilionário

Nascido em 12 de novembro de 1973, Nasser Al-Khelaifi não vem de uma família rica e nem faz parte da realeza do Qatar. Ele teve uma passagem modesta como jogador de tênis profissional, sem grandes conquistas. Em paralelo à carreira no esporte, se formou em economia e cultivou uma amizade importante: Tamim bin Hamad al-Thani, atual emir do Qatar.

Graças a essa proximidade, Al-Khelaifi foi escolhido para comandar o Qatar Sports Investments, fundo de investimentos ligado ao governo qatari. A compra do Paris Saint-Germain em 2011 marcou o início da transformação do clube em uma potência global — com investimentos pesados em estrelas como Neymar, Mbappé e Messi.

💰 Uma fortuna em crescimento

Além do PSG e da QSI, Al-Khelaifi ocupa cargos importantes no mundo dos esportes e da mídia:

📺 CEO do beIN Media Group , rede de TV esportiva presente em vários países

, rede de TV esportiva presente em vários países 🎾 Presidente da Federação de Tênis do Qatar

⚽ Membro influente da UEFA e da ECA (Associação Europeia de Clubes)

Em 2017, o executivo estimou sua fortuna entre US$ 70 e US$ 100 milhões, o equivalente a R$ 410 milhões a R$ 585 milhões na cotação atual. Com o crescimento de seus negócios, analistas estimam que o patrimônio de Al-Khelaifi já tenha ultrapassado a marca de R$ 1 bilhão.

Com influência crescente e papel central em negociações do futebol europeu, o “presidente do PSG” se consolida como uma das personalidades mais poderosas do esporte no século XXI.

