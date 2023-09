Qual a importância e como vem sendo adotado o ESG no futebol? 

Meio Ambiente: Reduzindo a pegada de carbono



O meio ambiente é um dos pilares do ESG, e o futebol não está mais ignorando sua responsabilidade ambiental. Os estádios e centros de treinamento estão se tornando mais ecológicos, com a instalação de painéis solares, sistemas de reciclagem de água e iluminação LED de baixo consumo.



Além disso, clubes e jogadores estão adotando práticas sustentáveis, como reduzir o uso de plástico e incentivar o transporte público para os jogos. E não podemos esquecer das campanhas de conscientização sobre questões ambientais, como o desmatamento e a poluição dos oceanos, que muitos jogadores estão abraçando.



Social: Diversidade e inclusão



O futebol também está trabalhando duro no pilar social do ESG. A diversidade é agora uma palavra de ordem nos times e nas arquibancadas. Clubes estão adotando políticas de igualdade de gênero e diversidade racial, e estão investindo em programas de base para comunidades carentes.



Além disso, muitos jogadores estão usando sua fama para apoiar causas sociais, como o combate ao racismo e à discriminação. Também é comum o movimento de jogadores emprestando suas imagens para campanhas sociais, organizando eventos de filantropia, ajudando diretamente no custeio de projetos sociais e por vezes abrindo suas próprias fundações filantrópicas com a temática esportiva.