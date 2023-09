Quais as vantagens da dupla cidadania para jogadores de futebol?

Mais chances de jogar no exterior



Assim como habilidades e critérios específicos podem aumentar a probabilidade de uma pessoa ser contratada por uma empresa internacional, no futebol, também há fatores que influenciam a contratação de um jogador por um clube. Geralmente, todas as federações estabelecem limites para a presença de estrangeiros nas equipes e por esse motivo, a tendencia é que os clubes contratem em sua maioria atletas do próprio país ou com dupla cidadania.



No Brasil, por exemplo, um time pode inscrever quantos atletas estrangeiros quiser, mas só pode levar sete deles para cada jogo.



Na Europa, particularmente, temos uma condição diferente. Isso porque as regras por lá são regidas pela chamada Lei Bosman, uma norma histórica no âmbito da União Europeia que determina que, entre os cidadãos de países da União Europeia, há livre circulação e, assim, não há restrições. Por exemplo: um jogador de futebol Português não é considerado estrangeiro na Alemanha. Um jogador de futebol Espanhol não é considerado estrangeiro na Itália e assim por diante.