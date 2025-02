O patrocínio máster é uma das principais fontes de receita dos clubes brasileiros. Empresas de diversos setores, principalmente do ramo de apostas esportivas, investem milhões de reais para estampar suas marcas no principal espaço das camisas dos times.

Todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão, inclusive, já fecharam acordos para 2025. Mas, afinal, qual clube recebe o maior valor do patrocinador máster? O seu time ganha mais que o rival? Para responder às perguntas, o Lance! Biz fez o levantamento dos acordos mais valiosos atualmente.

💰 Flamengo lidera a lista

O Flamengo é o clube com o maior patrocínio máster do futebol brasileiro em 2025. No acordo com a Pixbet, o Rubro-Negro receberá um total de R$ 115 milhões nesta temporada, consolidando-se no topo do ranking.

Na segunda posição aparece o Corinthians, que receberá R$ 103 milhões da Esportes da Sorte. O Palmeiras fecha o pódio, com R$ 100 milhões pagos pela Sportingbet.

📊 Ranking dos maiores patrocínios máster em 2025

1️⃣ Flamengo – Pixbet – R$ 115 milhões

2️⃣ Corinthians – Esportes da Sorte – R$ 103 milhões

3️⃣ Palmeiras – Sportingbet – R$ 100 milhões

4️⃣ Vasco – Betfair – R$ 70 milhões

5️⃣ Atlético-MG – H2Bet – R$ 60 milhões

6️⃣ Botafogo – VBet – R$ 55 milhões

7️⃣ Santos – Blaze – R$ 55 milhões

8️⃣ Fluminense – Superbet – R$ 52 milhões

9️⃣ São Paulo – Superbet – R$ 52 milhões

🔟 Grêmio – Alfa – R$ 50 milhões

1️⃣1️⃣ Internacional – Alfa – R$ 50 milhões

1️⃣2️⃣ Cruzeiro – Betfair – R$ 40 milhões

1️⃣3️⃣ Bahia – Viva Sorte.Bet – R$ 40 milhões

Flamengo tem o patrocínio máster mais lucrativo do futebol brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

🎰 O domínio das casas de apostas

Assim como nos últimos anos, as casas de apostas continuam dominando o mercado de patrocínios no futebol brasileiro. Os 13 clubes listados acima têm empresas do setor como patrocinadores máster. As únicas exceções na Série A são Mirassol e Red Bull Bragantino.

Cabe destacar que nem todos os números são cravados, pois clubes e empresas não divulgam publicamente as cifras dos contratos. Ou seja, tratam-se de estimativas.



O ranking é montado com base em pesquisas e apuração da reportagem do Lance! Biz. Cabe destacar que os valores costumam sofrer reajustes com a inflação.