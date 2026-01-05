menu hamburguer
PSG acerta contrato de quatro anos com novo patrocinador

Parceria foi iniciada no clássico de Paris, no último domingo

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
14:49
doué psg
imagem cameraDoué tem sido destaque da fase atual do PSG
O Paris Saint-Germain (PSG) acertou uma nova parceria global com a Beyond Developments, empresa do ramo imobiliário com sede nos Emirados Árabes Unidos. O vínculo é válido até 2029, e a exposição é para as mangas das camisas da equipe masculina - a exibição foi iniciada no último domingo, contra o Paris FC. Os valores do negócio não foram revelados.

O PSG destacou mensagens ligadas à cultura, criatividade e identidade global que unem o clube à empresa. A companhia foi lançada em 2024 e tem atuação concentrada no desenvolvimento de destinos à beira-mar em Dubai.

- Esta parceria com a Beyond Developments representa um alinhamento poderoso entre duas marcas que redefinem a excelência em seus respectivos campos, com a crença compartilhada de que esporte e design têm o poder de inspirar e elevar o cotidiano - afirmou Richard Heaselgrave, diretor de receitas do PSG. E ele completou:

- A abordagem da empresa na criação de espaços significativos reflete nossa própria ambição de nos conectar com as pessoas por meio da paixão, criatividade e emoção.

Do outro lado

Estão previstas ativações conjuntas em esporte, cultura, lifestyle e engajamento comunitário. Sem contar eventos personalizados, experiências premium para torcedores, interações com fãs e acesso a jogadores do PSG e ídolos do clube.

- Esta parceria com o Paris Saint-Germain estabelece um tom significativo para o ano que se inicia. Ela reflete nossa crença de que o grande design e o grande esporte compartilham o mesmo poder. Ambos movem pessoas, moldam a cultura e criam momentos que permanecem conosco - acrescentou Adil Taqi, CEO da companhia, finalizando:

- Esta colaboração nos permite engajar públicos por meio de uma visão compartilhada de criatividade, performance e vida moderna, ao mesmo tempo em que expandimos nossa presença para novas comunidades ao redor do mundo.

doué psg
PSG acerta contrato de quatro anos com novo patrocinador (Divulgação / PSG)

