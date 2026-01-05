menu hamburguer
Globo oficializa transmissões de Carioca e Mineiro em 2026

Emissora exibirá partidas dos estaduais de Rio de Janeiro e Minas Gerais neste ano

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
12:05
Logo Globo
imagem cameraLogo da Globo (Foto: Reprodução)
A Globo divulgou nesta segunda-feira (5) acordo para a transmissão dos Campeonatos Carioca e Mineiro em 2026, que começam no próximo fim de semana. As duas competições terão jogos exibidos na TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais do grupo.

A exibição do estadual do Rio de Janeiro já havia sido antecipada pela apuração do Lance!. O Cariocão terá partidas na TV Globo e na Ge TV, com um jogo por rodada em cada plataforma. O Sportv exibirá dois confrontos por rodada, enquanto o Premiere transmitirá todas as partidas do torneio.

O Carioca será disputado entre 11 de janeiro e 8 de março. O jogo de abertura terá o Flamengo, atual campeão, contra a Portuguesa, no domingo, às 18h (de Brasília), em duelo antecipado da quinta rodada.

Em Minas Gerais, a TV Globo e o a Ge TV vão mostrar um jogo por rodada na primeira fase do Campeonato Mineiro, além dos principais confrontos das fases finais para todo o estado. O Sportv exibirá a competição de forma integral, enquanto o Premiere transmitirá todas as partidas de Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.

O Mineiro começa no sábado (10), com Cruzeiro x Pouso Alegre, às 18h30. No domingo, o Atlético-MG enfrenta o Betim, às 18h.

Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca, que terá transmissão da Globo em 2026, assim como o Mineiro (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

