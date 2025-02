Liverpool vence mais uma na Premier League e se isola no topo da tabela

O Liverpool enfrentou o Newcastle nesta quarta-feira (26), em Anfield, e foi vitorioso pelo placar de 2 a 0. O confronto era válido pela 27° rodada do Campeonato Inglês. Os gols do Reds foram marcados por Szoboszlai e Mac Allister.

Reprodução/liverpoolfc

A rodada foi considerada perfeita para o Liverpool. O Arsenal e o Notthingham Forest, segundo e terceiro colocados respectivamente, empataram entre si pelo placar de 0 a 0. A equipe comandada por Arne Slot chega agora a 67 pontos no campeonato, com uma diferença de 13 pontos do Arsenal. Apesar da vantagem, os Reds possuem um jogo a mais no torneio.

Como foi o jogo?

O Liverpool iniciou o jogo com uma intensidade alta. Com apenas 10 minutos, Luis Diaz arrastou a marcação rival para a área e rolou a bola para Szoboszlai marcar o primeiro tento da partida. Lances depois, o Newcastle teve uma chance para empatar a partida com Wilson que, mesmo em condição de impedimento, finalizou mal e mandou para fora. Ainda no primeiro tempo, o camisa 9 do time visitante perdeu mais um gol cara-cara com Alisson.

Na segunda etapa, os Reds mantiveram o mesmo ritmo do primeiro tempo. Aos 63 minutos, Mac Allister aproveitou o erro de Tonali no meio campo, tocou para Salah, e recebeu de volta para ampliar o placar. O clube mandante ainda teve mais algumas oportunidades de gol, porém não foram convertidas.

Próximos passos de Liverpool

A próxima decisão da equipe de Anfield é na Champions League. Liverpool e PSG se enfrentam pelo primeiro jogo das oitavas de final na próxima quarta-feira (5), no Parc des Princes, Paris. A equipe de Arne Slot tem um grande desafio em buscar um bom resultado fora de casa, tendo em visto que o PSG não perde desde de novembro do ano passado.

Na Premier League, o time pega o Southampton em casa para se distanciar ainda mais das colocações abaixo. Na antepenúltima rodada do campeonato, o Liverpool tem um confronto direto com o Arsenal, em Anfield.