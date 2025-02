Quem são os atletas mais bem pagos na Premier League? Veja ranking

A Premier League é reconhecida por atrair talentos de elite do futebol mundial, oferecendo remunerações que refletem seu poderio financeiro. Na temporada 2024/25, os salários dos principais jogadores continuam a impressionar. A seguir, destacamos os atletas mais bem pagos, com base em dados do site Capology.

🏆 Top 7 maiores salários da Premier League

1. Erling Haaland (Manchester City)

Salário semanal : £ 525 mil

: £ 525 mil Salário anual : £ 27,3 milhões

: £ 27,3 milhões Detalhe: Em janeiro de 2025, Haaland assinou uma extensão de contrato que o vincula ao clube até 2034.

2. Kevin De Bruyne (Manchester City)

Salário semanal : £ 400 mil

: £ 400 mil Salário anual : £ 20,8 milhões

: £ 20,8 milhões Detalhe: O contrato do meio-campista belga se encerra ao fim da atual temporada.

3. Mohamed Salah (Liverpool)

Salário semanal : £ 350 mil

: £ 350 mil Salário anual : £ 18,2 milhões

: £ 18,2 milhões Detalhe: O atacante egípcio também está em reta final de contrato e negocia uma renovação com os Reds.

4. Casemiro (Manchester United)

Salário semanal: £ 350 mil Salário anual: £ 18,2 milhões Detalhe: O contrato do volante brasileiro também prevê um bônus de £ 5,2 milhões por temporada, caso ele cumpra metas.

5. Jack Grealish (Manchester City)

Salário semanal : £ 300 mil

: £ 300 mil Salário anual: £ 15,6 milhões

6. Bruno Fernandes (Manchester United)

Salário semanal : £ 300 mil

: £ 300 mil Salário anual : £ 15,6 milhões

: £ 15,6 milhões Detalhe: O contrato prevê um bônus de £ 3,9 milhões por temporada, caso ele cumpra metas.

7. Bernardo Silva (Manchester City)

Salário semanal : £ 300 mil

: £ 300 mil Salário anual: £ 15,6 milhõe

📈 Considerações finais

Os salários na Premier League refletem não apenas o talento dos jogadores, mas também a capacidade financeira dos clubes em atrair e manter estrelas de renome mundial. A temporada 2024/25 continua a tendência de altos investimentos, consolidando a liga como uma das mais competitivas e lucrativas do futebol global.

