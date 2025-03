Neymar x Memphis Depay: duelo dentro e fora de campo na semi do Paulistão

Neste domingo (9), às 18h30, a Neo Química Arena será palco de um dos confrontos mais midiáticos do futebol brasileiro. Corinthians e Santos se enfrentam pela semifinal do Campeonato Paulista, e o duelo entre Memphis Depay e Neymar promete ser o grande destaque.



Abaixo, o Lance! Biz apresenta um paralelo entre os dois craques sob o ponto de vista dos negócios.

Craques dentro e fora de campo 🌍

A chegada de Depay ao Corinthians, em setembro de 2024, causou um impacto imediato. O engajamento nas redes sociais do clube cresceu 915%, e as buscas por “Corinthians” no Google aumentaram 400% na Holanda. Além disso, a presença do craque atraiu novas oportunidades comerciais, como a venda dos direitos do Brasileirão para o país europeu e o lançamento de produtos licenciados.

- Ter dois craques de nível mundial em campo, como Memphis e Neymar, é uma ótima oportunidade para gerar ações que promovam o engajamento dos fãs. O mundo inteiro estará de olho na partida, o que traz uma possibilidade de ativações muito grande para as empresas - avalia Bruno Brum, CMO da End to End.

Em campo, Depay também mostrou seu valor: com sete gols e cinco assistências, ajudou o Corinthians a sair da zona de rebaixamento e garantir vaga na Libertadores.

Já Neymar, anunciado pelo Santos no fim de janeiro, provocou um crescimento instantâneo no programa de sócio-torcedor, que conquistou mais de 20 mil adesões em poucas horas e esgotou o plano mais caro do clube. Além disso, o Peixe viu seu Instagram saltar de 3,5 milhões para 7,4 milhões de seguidores, tornando-se o terceiro clube mais seguido do Brasil.

- O alcance midiático gerado por uma grande contratação tem um impacto direto na atração de mais recursos para os clubes. Crescimento nas redes sociais traduz-se em maior visibilidade, o que atrai patrocinadores, investidores e até novos torcedores - destaca Ricardo Bianco Rosada, fundador da brmkt.co.

A força do marketing esportivo 💰

O efeito Neymar reforça o papel do sócio-torcedor como fonte de receita.



- Hoje, é fundamental que os clubes se concentrem na fidelização e expansão de seus associados, visto que as receitas recebidas de mensalidades, ingressos e produtos estão se tornando cada vez mais significativas - explica Henrique Borges, VP da Somos Young.

No caso de Depay, especialistas apontam que o marketing e a venda de produtos licenciados não são suficientes para bancar a contratação, mas o retorno esportivo e comercial justifica o investimento.



- Casos como este têm que obrigatoriamente ter um patrocinador que queira se apropriar exclusivamente da contratação e, estrategicamente, buscar monetizar em cima disso - afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap.