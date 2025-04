Premiação da Sul-Americana: veja evolução nos últimos anos

A Sul-Americana 2025 já começou, mas um olhar mais atento para a premiação do torneio revela um cenário pouco animador para os clubes. Desde 2021, quando a competição adotou o formato atual com fase de grupos, os valores distribuídos pela Conmebol cresceram de forma tímida, especialmente se comparados à valorização da Libertadores.



📉 Pequenos aumentos ao longo dos anos

Embora o campeão da Sul-Americana receba um prêmio maior hoje em relação a 2021, o reajuste acumulado em quatro anos foi de apenas US$ 2,5 milhões. Outras fases do torneio praticamente não tiveram mudanças significativas, e os clubes seguem recebendo valores muito próximos dos que eram pagos há quatro temporadas. Veja a evolução da premiação:

🔹 2021 (primeira edição com fase de grupos):

Fase de grupos: US$ 900 mil

Oitavas: US$ 500 mil

Quartas: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

🥈 Vice-campeão: US$ 2 milhões

🏆 Campeão: US$ 4 milhões

🔹 2022:

Fase de grupos: US$ 900 mil

Oitavas: US$ 500 mil

Quartas: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

🥈 Vice-campeão: US$ 2 milhões

🏆 Campeão: US$ 5 milhões (+US$ 1 milhão em relação a 2021)

🔹 2023:

Fase de grupos: US$ 900 mil + US$ 100 mil por vitória

Oitavas: US$ 550 mil

Quartas: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

🥈 Vice-campeão: US$ 2 milhões

🏆 Campeão: US$ 5 milhões (nenhuma alteração)

🔹 2024:

Fase de grupos: US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória

Playoff: US$ 500 mil

Oitavas: US$ 600 mil

Quartas: US$ 700 mil

Semifinal: US$ 800 mil

🥈 Vice-campeão: US$ 2 milhões

🏆 Campeão: US$ 6 milhões (+US$ 1 milhão em relação ao ano anterior)

🔹 2025:

Fase de grupos: US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória

Playoff: US$ 500 mil

Oitavas: US$ 600 mil

Quartas: US$ 700 mil

Semifinal: US$ 800 mil

🥈 Vice-campeão: US$ 2 milhões

🏆 Campeão: US$ 6,5 milhões (+US$ 500 mil em relação ao ano anterior)

💸 Reajustes abaixo do esperado

Apesar do acréscimo no prêmio final, a Sul-Americana ainda está longe de oferecer uma premiação realmente atrativa para os clubes. Para efeito de comparação, o campeão da Libertadores de 2024 recebeu US$ 23 milhões, enquanto o da Sul-Americana ficou com "apenas" US$ 6 milhões.

Além disso, as premiações das fases iniciais seguem praticamente congeladas desde 2021. A fase de grupos, por exemplo, manteve o valor base de US$ 900 mil por equipe ao longo de todas as edições, com mudanças apenas nos bônus por vitória.

Os clubes brasileiros que disputam a Sul-Americana em 2025 são: Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória.

