John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem problemas para resolver em suas contas. O Eagle Group, empresa gerenciada pelo bilionário, publicou em seu boletim trimestral os números de sua dívida líquida na segunda-feira (31), em números que podem preocupar o mandatário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o divulgado, o prejuízo a ser sanado pelo grupo saltou para 540 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões na cotação atual), 87 milhões a mais em relação ao boletim de seis meses atrás. No viés de resolução, a crise pode atingir diretamente o Lyon, um dos clubes ligados ao Eagle, já que as contas também estão prejudicadas internamente.

continua após a publicidade

Os Leões encaram ameaças diretas da Federação Francesa de Futebol (FFF) por um rebaixamento para a Ligue 2 em caso de aumento das dívidas. Além disso, o clube está em processo de transfer ban, ou seja, foi impedido de realizar contratações na janela de transferências do inverno europeu.

- Embora o grupo acredite que todas ou parte dessas operações de financiamento e seus novos compromissos com os credores foram concluídos, qualquer atraso significativo ou não realização dos fluxos de caixa pode colocar em questão o princípio da continuidade das operações da empresa e de suas subsidiárias - afirmou a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

continua após a publicidade

No balanço do primeiro semestre da temporada, o prejuízo é ainda superior, saltando para R$ 723 milhões líquidos. Porém, as dívidas gerais caíram R$ 400 milhões, considerando todo o período.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

🤔 Como o Lyon pode ajudar John Textor?

O patrimônio líquido do Lyon, atualmente, apresenta valores negativos. Portanto, a esperança de ajuda está dentro do campo, com uma possível qualificação rumo à fase de grupos da Champions League, recebendo um bônus superior a R$ 100 milhões. Atualmente, o time está em sétimo na Ligue 1, com 45 pontos, quatro a menos em relação ao terceiro colocado, Olympique de Marseille.