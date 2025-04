Flamengo divulga balanço de 2024; confira valores de receita e dívida

O Flamengo divulgou, na manhã desta terça-feira (1°), o balanço de 2024. O documento consta que o clube arrecadou R$ 1,3 bilhão de receita bruta (quarto ano consecutivo que registra mais de R$ 1 bilhão). Mas, por outro lado, detalha o aumento da dívida operacional líquida, que passou para R$ 327 milhões (aumento de mais de 500%).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O clube fechou o ano com um déficit de R$ 734 mil. Segundo o balanço, a compra do terreno do Gasômetro e a aquisição de novos atletas ocasionaram esse cenário. Além disso, a opção por não vender jogadores, como nos anos anteriores, contribuiu.

- No ano de 2024, o Flamengo realizou investimentos expressivos no elenco, chegando a R$ 415 milhões, o maior valor da série histórica (desde 2019), o que, apesar de elevar o ativo do Clube, contribuiu para a geração de caixa negativa e o déficit no exercício. Em 2024, o clube voltou a ter um capital circulante negativo, de R$ 182 milhões, reflexo da redução no saldo de caixa e do aumento das obrigações de curto prazo, referente a compra dos jogadores - consta no documento.

continua após a publicidade

Gávea, sede social do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Guia da Libertadores: Flamengo busca tetra inédito para o futebol brasileiro

Veja os valores que constam no balanço de 2024 do Flamengo

Receita bruta: R$ 1.334 bilhão

R$ 1.334 bilhão Receita recorrente: R$ 1.227 bilhão

R$ 1.227 bilhão Ebitda: R$ 271 milhões

R$ 271 milhões Custos e despesas operacionais: R$ 935 milhões

R$ 935 milhões Déficit: R$ 734 mil

R$ 734 mil Dívida operacional líquida: R$ 327 milhões

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real