Premiação da Recopa Sul-Americana 2025: quanto ganha o campeão?

A Recopa Sul-Americana 2025 coloca frente a frente Botafogo e Racing, em um duelo que vale não apenas um título internacional, mas também um prêmio milionário. O segundo jogo da decisão acontece nesta quinta-feira (27), com o campeão levando para casa uma quantia significativa paga pela Conmebol.

💰 Quanto vale o título da Recopa?

Embora os valores da edição deste ano ainda não tenham sido divulgados oficialmente, é possível estimar a premiação com base nos números das edições anteriores.

Nos últimos anos, a Conmebol tem aumentado gradualmente os valores pagos aos finalistas da Recopa. Veja o histórico recente da premiação:

Recopa 2024

- Campeão: US$ 1,8 milhão

- Vice-campeão: US$ 900 mil

Recopa 2023

- Campeão: US$ 1,8 milhão

- Vice-campeão: US$ 900 mil

Recopa 2022

- Campeão: US$ 1,6 milhão

- Vice-campeão: US$ 800 mil

Recopa 2021

- Campeão: US$ 1,25 milhão

- Vice-campeão: US$ 750 mil

Se a tendência de aumento for mantida, o campeão da Recopa 2025 pode embolsar um valor igual ou superior aos US$ 1,8 milhão (R$ 10,4 milhões) pagos em 2024. O vice costuma ficar com metade do valor.

🏆 Botafogo busca virada

Para ficar com a taça e a premiação milionária, o Botafogo terá que reverter o placar na decisão contra o Racing. No jogo da ida, disputado na Argentina, o clube brasileiro foi derrotado por 2 a 0. Em caso de vitória alvinegra por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis.

