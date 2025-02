Botafogo x Racing: saiba quantos ingressos já foram vendidos para final da Recopa

O Botafogo entra em campo para o jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (27), no Nilton Santos. Com a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, no El Cilindro, o Glorioso precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e deve marcar o maior público do Glorioso nesta temporada.

O Alvinegro não joga em seu estádio há cerca de um mês. A última vez que a equipe entrou em campo no Nilton Santos foi no dia 29 de janeiro, em na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia do elenco principal em 2025 e também uma das únicas vitórias da equipe. O último triunfo foi contra o Nova Iguaçu, no Estádio Moça Bonita.

Na ocasião, cerca de 7 mil torcedores compareceram ao estádio. Dessa forma, a partida de volta do torneio continental, nesta quinta-feira (27), será a de maior público alvinegro desde o duelo contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão 2024. Até esta quarta-feira (26), são cerca de 36 mil ingressos vendidos para Botafogo x Racing.

As vendas seguem abertas e ainda há ingressos disponíveis para os setores Norte e Oeste. Os preços variam entre R$50 a R$100.

Como foi o jogo de ida?

O Botafogo não fez uma grande partida contra o Racing, no El Cilindro. Mesmo com um jogo tenso do início ao fim, a equipe de Claudio Caçapa não conseguiu criar grandes oportunidades, e viu os donos da casa tomarem conta da partida. Com uma quantidade exagerada de 'chutões', o Alvinegro não conseguiu se infiltrar na área dos argentinos, e um erro de Alexander Barboza, desconcertou ainda mais um time que tentava fazer frente à ofensiva do Racing. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o zagueiro alvinegro dividiu uma bola com Martínez, na área do Botafogo, e atingiu a cabeça do argentino com o braço. Lance foi revisado pelo VAR que optou pela marcação do pênalti, cobrado por Vietto, para abrir o placar no El Cilindro.

No segundo tempo, apesar de mudanças feitas por Caçapa para colocar o time para frente, não teve uma grande mudança de postura. Com erros de passes do Alvinegro, o Racing saiu em pressão na volta ao intervalo e não demorou muito para ampliar o placar. Aos 17 minutos, Vitinho lançou a bola na área argentina e a defesa cortou, mas a sobra ficou com Adrián Martínez, que tabelou em velocidade com Salas, e recebou na entrada da área e bateu para gol encobrindo o goleiro John. Em seguida, Caçapa optou por tirar Matheus Martins e colocar Cuiabano para ganhar velocidade, mas mudança não deu muito certo. Aos 42 minutos, o foi derrubado por Nardoni, mas ainda no chão, acertou um chute no rosto de Colombo, e foi expulso direto pelo árbitro.

