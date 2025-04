Premiação da Libertadores: veja evolução nos últimos anos

A Libertadores 2025 começou com uma leve valorização financeira. A Conmebol aumentou a premiação total do torneio, mas sem grandes mudanças em relação aos anos anteriores. O campeão deste ano levará US$ 24 milhões, apenas US$ 1 milhão a mais do que o valor pago em 2024.



💰 Evolução da premiação da Libertadores

Desde 2021, os valores distribuídos pela Conmebol vêm crescendo, impulsionados pelas receitas com patrocínios e direitos de transmissão. Veja como a premiação evoluiu nos últimos anos em cada fase da competição:

✅ 2021

Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$ 1,5 milhão

Semifinal: US$ 2 milhões

Vice-campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 15 milhões

✅ 2022

Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$ 1,5 milhão

Semifinal: US$ 2 milhões

Vice-campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 16 milhões

✅ 2023

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 300 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 18 milhões

✅ 2024

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 23 milhões

✅ 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 24 milhões

Vale destacar que, em 2023, a Conmebol implementou um bônus por vitória na fase de grupos, que segue em US$ 330 mil em 2025.

📈 Próximos aumentos só em 2027?

Os reajustes nas premiações da Libertadores estão diretamente ligados aos contratos de transmissão e patrocínio. Atualmente, esses acordos estão fechados até 2026, o que significa que não há expectativa de grandes aumentos antes de 2027.

A tendência é que a Conmebol negocie novos contratos nos próximos anos e, a partir de 2027, implemente mudanças mais significativas na premiação do torneio. Até lá, os clubes precisarão se contentar com reajustes discretos.

Para acompanhar as principais notícias sobre Negócios do Esporte, acompanhe o Lance! Biz.