Torcedores do Botafogo detonam titular em estreia da Libertadores: ‘Irritante’

O Botafogo pouco fez durante o primeiro tempo do duelo com a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), pela primeira rodada da Libertadores. Os times foram para o intervalo empatados em 0 a 0 no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), e os torcedores do Glorioso demonstraram insatisfação na web. O jogo terminou com vitória dos mandantes por 1 a 0.

Dentre as críticas, se destacaram comentários sobre o desempenho de Matheus Martins. O nome do atacante foi um dos assuntos mais comentados no "X" (antigo Twitter) durante os 45 minutos iniciais da partida, em maioria com publicações desaprovando a atuação do jogador.

Confira abaixo comentários sobre Matheus Martins, do Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile x Botafogo

Libertadores - Fase de grupos - 1ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU).

⚽ ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Alvarez)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Zaldivia; Nicolás Ramírez, Altamirano, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Sepúlveda; Lucas Di Yorio e Léo Fernández.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore; Patrick de Paula, Marlon Freitas, Santi Rodríguez e Matheus Martins; Igor Jesus.

