Palmeiras perde titular para estreia na Libertadores

Capitão do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, Raphael Veiga está fora da estreia da equipe na Copa Libertadores, contra o Sporting Cristal, na próxima quinta-feira (4), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

O camisa 23 sofreu um trauma na região lombar durante o empate sem gols com o Botafogo, no último domingo, e foi poupado pela comissão técnica. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Nosso Palestra" e confirmada pelo Lance!.

Na segunda etapa do duelo contra os cariocas, no Allianz Parque, Veiga levou uma pancada nas costas e tentou permanecer em campo, mas acabou sendo substituído por Abel Ferreira.

Agora, o meio-campista segue sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube, que não divulgou uma previsão de retorno. A tendência, no entanto, é que o jogador desfalque a equipe por algumas semanas antes de voltar aos gramados.

Para substituir Veiga, Abel Ferreira escolheu Felipe Anderson. O meia alternou entre os lados do campo e deu mais criatividade ao setor ofensivo da equipe.

Raphael Veiga durante partida do Palmeiras pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Palmeiras ganha novidade para a Libertadores

Recuperado de uma lesão no joelho direito, Gustavo Gómez treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana e está à disposição para a partida diante do Sporting Cristal. Com isso, o paraguaio deve assumir a vaga de Micael, contratado na última janela de transferências, e formar dupla de zaga ao lado de Murilo.

Maurício e Paulinho, por sua vez, realizaram parte das atividades com bola na Academia de Futebol, mas seguem como dúvidas para a estreia na Libertadores. O meio-campista trata uma lesão no ombro, enquanto o atacante uma cirurgia na perna.