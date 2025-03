Jornalista comenta grupo do Palmeiras na Libertadores: ‘Abel caiu da cadeira’

O sorteio dos grupos da Libertadores aconteceu nesta quarta-feira (17) e colocou o Palmeiras no Grupo G da competição. Nesta primeira fase, o Alviverde vai encarar Bolívar, Cerro Porteño e Sporting Cristal. O jornalista Paulo Calçade, da ESPN, analisou a chave do Alviverde e brincou afirmando que o técnico Abel Ferreira "caiu da cadeira".

- Nessa hora (sorteio do Bolívar no grupo), o Abel Ferreira caiu da cadeira. Palmeiras tem Bolívia, Peru e Paraguai. O jogo de La Paz é outra situação. Vai direto ou não? Chega em cima da hora? Isso leva tempo, desgasta. É chato. Tenho certeza que o Abel não queria administrar essa partida, mas caiu no colo do Palmeiras, vai ter que jogar - comentou Calçade.

Veja os grupos da Libertadores

Grupo A

Botafogo (BRA)

Estudiantes (ARG)

Universidad del Chile (CHI)

Carabobo (VEN)

Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente Del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo C

Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)

Grupo D

São Paulo (BRA)

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)

Grupo E

Racing (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Fortaleza (BRA)

Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Atlético Nacional (COL)

Bahia (BRA)

Grupo G

Palmeiras (BRA)

Bolívar (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo H

Peñarol (URU)

Olimpia (PAR)

Vélez (ARG)

San Antonio Bulo-Bulo (BOL)