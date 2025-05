Premiação da Europa League: quanto ganham o campeão e o vice?

A temporada 2024/25 da Europa League chega ao fim nesta quarta-feira (21) com a grande decisão entre Tottenham e Manchester United, no estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), às 16h (de Brasília). Além do prestígio do título continental, o confronto vale cifras milionárias para os finalistas.

A UEFA vai pagar € 13 milhões (R$ 83,2 milhões) para o campeão e € 7 milhões (R$ 44,8 milhões) para o vice-campeão da Liga Europa 2024/25. Os valores são referentes apenas ao resultado na final, e não inclui prêmios de fases anteriores.

💸 Quanto os clubes ganham por fase?

A campanha até a final também rende prêmios importantes por fase ultrapassada. Veja o valor acumulado que cada clube pode ter garantido ao longo do torneio:

📊 Premiação da Europa League 2024/25:

Fase de liga: € 4,25 milhões → R$ 27,2 milhões

€ 4,25 milhões → Playoffs de mata-mata: € 300 mil → R$ 1,9 milhão

€ 300 mil → Oitavas de final: € 1,8 milhão → R$ 11,5 milhões

€ 1,8 milhão → Quartas de final: € 2,5 milhões → R$ 16 milhões

€ 2,5 milhões → Semifinal: € 4,2 milhões → R$ 26,9 milhões

€ 4,2 milhões → Vice-campeão: € 7 milhões → R$ 44,8 milhões

€ 7 milhões → Campeão: € 13 milhões → R$ 83,2 milhões

Com isso, o clube vencedor da decisão desta quarta pode somar mais de R$ 160 milhões em prêmios acumulados ao longo do torneio.

🎟️ Vaga na Champions League também está em jogo

Além da taça e da premiação financeira, o título da Europa League garante ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Champions League 2025/26, o que representa pelo menos € 21 milhões (R$ 134 milhões) adicionais em receita — valor que pode subir com desempenho e bônus de transmissão.

Portanto, Tottenham e Manchester United não disputam apenas o segundo torneio mais importante da Europa, mas também a oportunidade de recuperar prestígio esportivo e engordar os cofres com cifras milionárias.

