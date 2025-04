Premiação da Copa do Rei: quanto vale a vaga na final?

​A Copa do Rei 2024/25 aproxima-se de sua decisão, com o Real Madrid já garantido na final e aguardando o vencedor do confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, que disputam a partida de volta da semifinal nesta quarta-feira (2). Além do prestígio esportivo, a competição oferece incentivos financeiros aos clubes participantes.​



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Premiação da Copa do Rei

Embora a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não divulgue oficialmente os valores detalhados de premiação da Copa do Rei, estimativas indicam que os clubes da primeira divisão recebem cerca de €660 mil (R$ 4,1 milhões) apenas por participar do torneio. O campeão pode embolsar cerca de €1,2 milhão (R$ 7,4 milhões), enquanto o vice recebe pouco mais de €1 milhão (R$ 6,2 milhões).​

💸 Comparação com outras competições

Para contextualizar, é interessante comparar essas cifras com as premiações de outras competições:

Supercopa da Espanha : Na edição de 2025, o campeão recebeu um prêmio adicional de €2 milhões (R$ 12,4 milhões), enquanto o vice-campeão levou €1 milhão (R$ 6,2 milhões). ​

: Na edição de 2025, o campeão recebeu um prêmio adicional de €2 milhões (R$ 12,4 milhões), enquanto o vice-campeão levou €1 milhão (R$ 6,2 milhões). ​ Supercopa do Brasil : Em 2025, Botafogo e Flamengo receberam R$ 6,05 milhões cada pela participação, com o campeão faturando um adicional de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,86 milhões), totalizando aproximadamente R$12 milhões para o vencedor. ​

: Em 2025, Botafogo e Flamengo receberam R$ 6,05 milhões cada pela participação, com o campeão faturando um adicional de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,86 milhões), totalizando aproximadamente R$12 milhões para o vencedor. ​ Copa do Brasil: A edição de 2025 ofereceu ao campeão uma premiação total que poderia ultrapassar R $101 milhões, dependendo do desempenho ao longo das fases.

🏆 Importância da premiação

Embora a premiação da Copa do Rei seja inferior à de algumas outras competições nacionais e internacionais, ela representa uma fonte significativa de receita, especialmente para clubes de menor expressão. Além do aspecto financeiro, o título da Copa do Rei garante ao vencedor uma vaga na Supercopa da Espanha e pode servir como porta de entrada para competições europeias, ampliando as oportunidades esportivas e econômicas para o clube.​

continua após a publicidade

Para acompanhar as principais notícias sobre Negócios do Esporte, acompanhe o Lance! Biz.

Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.