Libertadores x Sul-Americana: qual a diferença na premiação dos torneios?

As fases de grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2025 começam nesta terça-feira (1º), e além da disputa esportiva, as competições chamam atenção pelo impacto financeiro para os clubes. Como já era esperado, a Libertadores oferece premiações muito maiores que a Sul-Americana, tornando o torneio mais rentável para os participantes. Mas qual é o tamanho dessa diferença?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Quanto os clubes ganham na fase de grupos?

A diferença já começa na fase de grupos. Enquanto cada equipe da Libertadores recebe US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) só por participar, os times da Sula garantem apenas US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões).

Além disso, cada vitória na fase de grupos da Liberta vale US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão), contra US$ 115 mil (R$ 653 mil) na Sul-Americana.

➡ Libertadores: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória

➡ Sul-Americana: US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória

🏆 Diferença nas fases finais

A disparidade segue aumentando conforme os times avançam no mata-mata. Compare os valores:

Oitavas de final

Libertadores: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Sul-Americana: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas de final

Libertadores: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Sul-Americana: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Semifinal:

Libertadores: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Sul-Americana: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

💸 Campeão da Libertadores fatura quatro vezes mais

A vitória na final da Libertadores vale US$ 24 milhões (R$ 136 milhões), enquanto o vice fatura US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). Já na Sul-Americana, o campeão leva US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões), e o vice fica com US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões).

continua após a publicidade

📌 Considerando os valores acumulados desde a fase de grupos, o campeão da Libertadores pode faturar até US$ 34 milhões. Já o prêmio máximo da Sul-Americana é de U$ 10,7 milhões. Ou seja, uma diferença superior a três vezes!

⚽ Clubes brasileiros na disputa

Os times do Brasil na Libertadores 2025 são:

🔹 Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo, Internacional e Bahia.

Já na Sul-Americana, os representantes são:

🔹 Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória.