PSG e Brest se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Após anos de liderança formada por estrelas, Les Parisiens vivem uma nova fase de sua história, com um elenco caracterizado pela baixa média de idade — a menor do mata-mata da maior competição de clubes do mundo.

Em confronto nacional, os comandados de Luis Enrique despacharam os adversários por 3 a 0 no jogo de ida pelos play-offs da Champions League. Por isso, podem perder por até dois gols de diferença que garantem o avanço às oitavas de final; para os visitantes, será necessário vencer por quatro gols ou mais para a classificação, enquanto três gols forçam a prorrogação. Quem avançar enfrentará Liverpool ou Barcelona, em sorteio que será definido por meio de um sorteio a ser realizado nesta sexta-feira (21).

Com 23,2 anos, o PSG é o clube mais jovem da Champions League 2025/25, considerando os clubes da repescagem e os classificados diretamente para as oitavas. Somente Red Bull Salzburg e Sturm Graz, com 22,7 anos, superaram o elenco francês na fase de liga.

Na temporada 2024/25, o clube domina mais uma vez o cenário nacional. O PSG é o líder do Campeonato Francês com 56 pontos (17 vitórias e cinco empates) em 22 rodadas, dez a frente do vice-colocado Olympique de Marselha. Na Copa da França, o time está nas quartas de final e enfrenta o Briochin, da segunda divisão, no dia 26 de fevereiro.

"Melhor do mundo" em 2025

Em nomes inividuais, Dembelé é o principal destaque do PSG na temporada. Em 2025, o atacante é o jogador com maior número de gols no futebol mundial; veja números abaixo ⬇️

⚔️ 7 jogos (6 titular)

⚽️ 13 gols

⏰ 41 mins p/ marcar gol

👟 37 finalizações (22 no gol)

🥅 82% conversão de chances claras (9/11)

💯 Nota Sofascore 8.61

Liderados por Dembelé, PSG vive reocnstrução com jovens jogadores (Foto: Fred Tanneau/AFP)

