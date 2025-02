Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, concedeu entrevista coletiva antes do duelo decisivo com o Real Madrid, pela Champions League. Questionado sobre a situação da equipe, que precisa vencer no Santiago Bernabéu para se classificar, o português manteve a confiança em dia no elenco inglês.

continua após a publicidade

➡️ Duelo pesado na Champions! Veja atletas que já atuaram por Real Madrid e Manchester City

- Não nos falta motivação em um dia como esses. Podemos seguir adiante, ganhar a Champions League. Claro que sabemos do rival que teremos pela frente, mas seria uma grande decepção se não nos classificarmos. Estamos nessa situação porque não vencemos eles no jogo de ida, mas tudo ainda pode ser mudado. Sempre devemos acreditar que é possível - declarou o lusitano.

Esta é a quarta temporada seguida em que as duas equipes se enfrentam no mata-mata na competição. Em 2023-24, o duelo acabou sendo decidido nos pênaltis, e Bernardo saiu como vilão ao desperdiçar uma das cobranças. O central, sem muita força, colocou a bola no meio do gol, mas o ucraniano Lunin não se mexeu e fez a defesa com facilidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Perguntado sobre o erro do ano anterior e uma possível nova disputa na marca da cal, o jogador não fugiu da responsabilidade e afirmou que estará disponível novamente para a listagem do técnico Pep Guardiola.

continua após a publicidade

- Você só pode perder uma penalidade se você se colocar como disponível e ir cobrar. Bati no meio, mas o goleiro estava esperando. É frustrante, mas é o que é. Não tenho arrependimento nenhum do que aconteceu. [Esse ano] Com certeza levantarei minha mão se for necessário - respondeu o atleta.

➡️ Real Madrid x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

🏆 Do que o City de Bernardo Silva necessita para avançar?

Para se classificar, o Manchester City precisa vencer o duelo fora de casa por dois ou mais gols de diferença; caso triunfe por um, forçará a prorrogação e, subsequentemente, os pênaltis. Ao Real Madrid, basta empatar ou vencer que garante a vaga nas oitavas de final. Quem avançar aguardará o sorteio de sexta-feira (21) para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.