Portuguesa SAF fecha acordo e define transmissão na Série D

A Portuguesa SAF definiu onde seus torcedores poderão acompanhar os jogos do time na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube fechou um acordo com o canal GOAT, que terá exclusividade na transmissão das partidas da Lusa como mandante.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O contrato inclui, além dos direitos de transmissão, uma parceria comercial que pode gerar ainda mais receita ao clube.

📺 Como funciona o acordo?

O GOAT exibirá todos os jogos da Portuguesa como mandante, garantindo visibilidade à equipe em uma das competições mais disputadas do futebol brasileiro. Ao todo, serão sete partidas na primeira fase, com possibilidade de mais cinco jogos no mata-mata, caso a Lusa avance na competição.

Além disso, o contrato prevê um bônus financeiro para o clube sempre que o GOAT negociar os direitos de transmissão dos jogos da Lusa como visitante. Ou seja, a Portuguesa pode aumentar sua arrecadação de acordo com o número de partidas exibidas.

continua após a publicidade

Outro ponto importante é que a parceria não se limita apenas às transmissões. O canal também terá envolvimento na venda de espaços publicitários, incluindo placas no estádio e o uniforme da equipe.

🗣️ Dirigentes comemoram parceria

O presidente e sócio-investidor da Portuguesa SAF, Alex Bourgeois, celebrou o acordo e destacou a importância da visibilidade nacional:

- O GOAT é um canal referência, sempre transmitindo grandes eventos e produzindo conteúdos de qualidade. Nosso torcedor será muito bem acolhido, e teremos a oportunidade de levar a nossa marca para milhões de pessoas pelo país.

continua após a publicidade

Por parte do canal GOAT, o CO-CEO Ricardo Taves também elogiou a parceria:

- Estamos muito felizes em assinar o contrato com a Portuguesa, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Nos anima ver esse momento de reestruturação e retorno ao calendário nacional. Trabalharemos para entregar o melhor produto possível.

📅 Quando a Série D começa?

A Série D do Campeonato Brasileiro tem início previsto para 12 de abril, e a grande final será disputada em 28 de setembro. Com um projeto ambicioso dentro e fora de campo, a Lusa busca retornar à elite do futebol nacional e agora já tem uma casa para suas transmissões.