Portuguesa retoma distribuição gratuita de ingressos; entenda

A Portuguesa anunciou a retomada do projeto #PortuguesaParaTodos, iniciativa que prevê a oferta de ingressos gratuitos para sócios-torcedores. Agora no Campeonato Paulista, a ação volta a ser implementada no duelo contra o Velo Clube, neste sábado (17), no Estádio do Canindé, e dá sequência a uma estratégia já utilizada pelo clube na temporada passada.

Nesta edição, serão disponibilizados quatro mil ingressos gratuitos para o setor de arquibancada. Os bilhetes serão destinados aos torcedores cadastrados no plano Sócio-Torcedor Free, modalidade gratuita do programa de associação da Lusa. Os custos e tributos da operação serão subsidiados pelo clube em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), segundo comunicado oficial.

Para ter acesso aos ingressos, o torcedor precisa estar inscrito no plano Free, realizar o cadastro de biometria facial na plataforma Jogapro e efetuar o check-in pelo site oficial do programa de sócios ou pelo aplicativo da Portuguesa. O período de check-in ficará aberto até quinta-feira (15), às 20h, ou até o esgotamento dos ingressos disponibilizados.

De novo

A iniciativa não é inédita. O #PortuguesaParaTodos foi implementado anteriormente como parte de um pacote de ações voltadas à reocupação do Canindé, aumento da presença do público e fortalecimento do vínculo entre clube e torcida. A estratégia também dialoga com a ampliação da base de dados de torcedores cadastrados, um ativo relevante para futuras ações comerciais, de marketing e relacionamento.

Além dos ingressos do plano Free, a Portuguesa mantém benefícios específicos para sócios de categorias superiores. Associados a partir do plano Orgulho têm check-in garantido, sem limitação de quantidade, além de acesso às cadeiras numeradas, desde que realizem o procedimento dentro do prazo estipulado.

