Por que o valor de mercado de jogadores disparou nos últimos anos?

O mercado de transferências do futebol está mais aquecido do que nunca. Jogadores jovens, muitas vezes com pouca experiência, já alcançam valores bilionários, enquanto clubes emergentes entram na disputa com gigantes europeus. Mas o que está por trás dessa disparada no valor de mercado dos atletas?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

📈 O que impulsiona o valor de mercado?

Vários fatores contribuem para a elevação dos preços no futebol atual. Entre eles:

Idade e potencial de crescimento: Quanto mais jovem, maior o valor potencial. Lamine Yamal, de apenas 17 anos, já tem um valor de mercado estimado em € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão).

Quanto mais jovem, maior o valor potencial. Lamine Yamal, de apenas 17 anos, já tem um valor de mercado estimado em (R$ 1,1 bilhão). Contratos longos e sem cláusulas acessíveis: Clubes estão renovando contratos por períodos maiores, dificultando a saída dos atletas por valores baixos.

Clubes estão renovando contratos por períodos maiores, dificultando a saída dos atletas por valores baixos. Demanda de grandes ligas: A entrada de clubes da Arábia Saudita no mercado e o crescimento da Premier League aumentaram a concorrência.

A entrada de clubes da no mercado e o crescimento da aumentaram a concorrência. Mídia e engajamento digital: O alcance em redes sociais influencia diretamente no valor do jogador, agregando mais valor comercial para patrocinadores e clubes.

💥 Comparativo com o passado

Há dez anos, a transferência mais cara era de Gareth Bale, que foi vendido por € 101 milhões ao Real Madrid em 2013. Hoje, transferências bilionárias se tornaram comuns.

Neymar (PSG, 2017) — € 222 milhões (R$ 1,38 bilhão)

(PSG, 2017) — (R$ 1,38 bilhão) Kylian Mbappé (PSG, 2018) — € 180 milhões (R$ 1,12 bilhão)

(PSG, 2018) — (R$ 1,12 bilhão) Jude Bellingham (Real Madrid, 2023) — € 103 milhões (R$ 636 milhões)

🔍 Mercado em transformação

O mercado de transferências continua em expansão, e o interesse de ligas emergentes como a Saudi Pro League apenas intensifica essa valorização. Com clubes europeus relutantes em vender jovens promessas e a mídia amplificando o alcance dos jogadores, é provável que o valor de mercado continue em alta.

continua após a publicidade