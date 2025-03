Futebol e NFTs: o que deu errado com os tokens de torcedores?

Entre 2021 e 2022, os fan tokens se tornaram uma febre no futebol, com clubes como Barcelona e Paris Saint-Germain faturando milhões com a venda desses ativos digitais. No entanto, nos anos seguintes, o mercado sofreu uma queda vertiginosa, com os torcedores questionando a utilidade e o valor real dos NFTs esportivos.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

📈 O auge dos fan tokens no futebol

O token do Barcelona (BAR) chegou a valer US$ 60 em seu auge, e o PSG também viu grande valorização no mercado.

Os fan tokens prometiam aproximar torcedores e clubes, oferecendo participação em enquetes, conteúdos exclusivos e outras vantagens.

Clubes europeus como Barcelona e PSG aproveitaram a onda e lucraram milhões com a venda desses ativos.

📉 Por que os NFTs perderam valor?

A partir de 2023, o cenário mudou completamente. O token BAR, por exemplo, sofreu uma desvalorização expressiva e hoje está cotado abaixo de US$ 3. Mas o que causou essa queda?

💥 Falta de benefícios reais: Muitos torcedores perceberam que os tokens ofereciam pouca ou nenhuma utilidade prática. 📉 Crise no mercado cripto: A queda de confiança no mercado de criptomoedas afetou diretamente os valores dos NFTs. 🔻 Desvalorização generalizada: A ausência de retorno financeiro e a volatilidade afastaram os investidores.

🔰 E no Brasil?

No Brasil, clubes como Flamengo e Corinthians também enfrentaram desvalorização.

O token $MENGO, do Flamengo, viu os repasses anuais da Socios.com caírem de US$ 6,5 milhões para US$ 1,2 milhão, por exemplo.

🤔 O que esperar do futuro?

O caso dos fan tokens serve como um alerta para o mercado esportivo. Sem benefícios tangíveis e com a volatilidade do mercado cripto, os torcedores perderam o interesse.

continua após a publicidade

Para que os NFTs voltem a ter relevância no futebol, será necessário:

Oferecer vantagens mais concretas para os torcedores.

Garantir mais transparência na gestão dos tokens.

Criar mecanismos que protejam o investimento dos fãs.