Santos apresenta novos uniformes para 2026

O Santos apresentou, na última quarta-feira, os novos uniformes de treino para a temporada. A nova linha foi desenvolvida pela Umbro, fornecedora de material esportivo do clube, e passa a integrar o conjunto de produtos da marca ligados à preparação esportiva do elenco profissional.

As peças foram desenvolvidas com uso de tecidos leves e respiráveis, voltados ao controle de temperatura corporal e à manutenção do conforto durante sessões de maior intensidade. De acordo com a fornecedora, o design das peças projetou áreas de ventilação para favorecer a circulação de ar. A coleção também inclui proteção solar e é complementada por agasalhos para uso em diferentes condições climáticas.

- Os novos uniformes de treino refletem o ritmo do futebol moderno e a exigência do Santos. São peças pensadas para o dia a dia do atleta, que unem conforto, funcionalidade e identidade - afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Além dos uniformes de treino, o clube também apresentou seus novos uniformes de viagem, que serão utilizados em deslocamentos, concentrações e compromissos oficiais. As peças seguem uma proposta voltada ao conforto e à praticidade, mantendo elementos visuais associados à identidade do clube em atividades fora de campo.

Cobranças

Após a derrota do Santos por 4 a 2 para a Chapecoense, em um jogo de roteiro imprevisível, o volante e capitão João Schmidt lamentou o resultado e classificou o desempenho da equipe como "inadmissível", apesar do maior volume de jogo e das chances criadas pelo Peixe em sua estreia no Brasileirão.

- Na verdade, é inadmissível. Não tem palavra para explicar isso. Eu acho que a gente fez um grande jogo, criando muitas oportunidades. A gente conseguiu virar o jogo, teve a chance de fazer mais, e a gente tomar três gols não pode… é inadmissível, não tem outra palavra - disse João Schmidt em entrevista ao "Premiere".