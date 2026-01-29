O Canal Goat fechou uma parceria com a plataforma de streaming Kick para a transmissão gratuita de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro no exterior. Mais especificamente em 17 países da América Latina. O acordo envolve a 1190 Sports, detentora dos direitos internacionais do torneio e prevê a exibição de dois jogos por rodada, com narração em português e acesso gratuito na plataforma.

- Trazer o Brasileirão, a liga mais vibrante e a maior exportadora de talentos do mundo, é a nossa resposta a uma audiência que exige interatividade, comunidade e liberdade - bradou Ethan Wright, diretor da Kick.

As transmissões do Campeonato Brasileiro estarão disponíveis nos seguintes países: Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Brasil e Equador estão fora do acordo em função dos contratos de direitos vigentes nesses mercados.

- Hoje, as audiências estabelecem suas preferências de consumo em diferentes plataformas, e um dos nossos objetivos é sermos capazes de adaptar o conteúdo às linguagens que cada uma propõe, diversificando e expandindo enormemente, ao mesmo tempo, o alcance digital do Brasileirão - emendou Hernán Donnari, cofundador e CEO da 1190 Sports. E ele finalizou:

- Capitalizar o poder da plataforma da Kick e dos criadores de conteúdo que alcançam milhões de fãs traz sofisticação e novas audiências, que continuam crescendo junto com a exposição da competição.

No Brasil

Assim como a temporada passada, o Campeonato Brasileiro 2026 terá seus direitos de transmissão repartidos entre os dois blocos comerciais criados no torneio, a Libra e a Futebol Forte União (FFU). A criação das ligas mudou o formato de distribuição dos jogos da competição e aumentou o número de emissoras e canais responsáveis por exibir os confrontos, divididos entre a TV aberta, TV fechada, streamings e através do YouTube. O Lance! Biz explica a separação dos grupos, como ficam as transmissões e onde assistir aos jogos deste ano no Brasil.